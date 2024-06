Verkehrschaos durch EM und Ferienbeginn? ADAC rechnet mit vollen Straßen in Sachsen!

Leipzig - Autofahrer müssen sich während der am Freitag beginnenden Fußball-Europameisterschaft auf volle Straßen in und um Leipzig einstellen.

Wer kommende Woche mit dem Auto unterwegs ist, muss Geduld mitbringen. Nicht nur reisende Fans könnten auf den Autobahnen unterwegs sein, sondern auch Familien auf dem Weg in den Urlaub. © Jan Woitas/dpa

"Ob für EM-Besucher, Pendler oder Einwohner ist eines klar: ganz ohne Chaos wird sich die Verkehrslage zur EM in Leipzig nicht zeigen", sagte der Pressesprecher des ADAC Sachsen, Florian Wagner, laut Mitteilung.

Zusätzlich zum erwarteten Verkehr von an- und abreisenden Fans beginnen in der ersten EM-Woche die Sommerferien im Freistaat (20. Juni). "Damit werden sich besonders die überregionalen Straßen stark füllen", teilte Wagner weiter mit. In Leipzig sind insgesamt vier Spiele angesetzt.

Zur Partie zwischen Portugal und Tschechien (18. Juni) erwartet der ADAC gut gefüllte Autobahnen. Die Leipziger Polizei rechne jedoch kaum mit Fans aus beiden Ländern ohne EM-Ticket.

Anders soll es beim Spiel Niederlande gegen Frankreich (21. Juni) aussehen: Dort werde es deutlich vollere Straßen geben, weil niederländische Fans gerne reisen und viele Familien in den Sommerurlaub starten könnten.

Das Verkehrsniveau zur Partie Kroatien gegen Italien (24. Juni) sei zwischen dem Niveau beim ersten und zweiten Spiel einzuordnen. Zum Achtelfinale am 2. Juli werden gut gefüllte Autobahnen zur An- und Abreisezeit erwartet.