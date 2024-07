Stockbesoffen im Kia vor Polizei geflüchtet und sich im Auto überschlagen: Fahrer ist erst 15!

Zweimal kam es bei der Flucht zur Kollision mit dem Streifenwagen. (Symbolbild) © 123rf/Christian Müller

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen, dass sich am frühen Morgen des heutigen Montags zugetragen hatte. Demnach hatte sich gegen 0.40 Uhr ein Zeuge telefonisch bei der Polizei gemeldet: Ein grauer Kia sei auf der L3329 in Richtung Schlüchtern mit einem platten Reifen unterwegs. Außerdem zeige der Wagen Spuren eines vorausgegangenen Unfalls.

Eine Streife machte sich daraufhin auf den Weg und entdeckte den Kia in der Bergstraße, wo der Wagen kurz zuvor angehalten hatte. Als die Beamten an das Auto herantreten wollten, startete der Fahrer den Kia plötzlich, fuhr rückwärts gegen den Streifenwagen und flüchtete dann entgegen der Einbahnstraße durch den Schlagweg in Richtung Innenstadt.

Die Polizei heftete sich an seine Fersen. Das Anhaltezeichen ignorierte der Kia-Fahrer allerdings. Stattdessen bremste er an der Kreuzung zur Hanauer Straße plötzlich so stark ab, dass der Fahrer des Polizeiwagens nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und dem Kia ins Heck krachte.

Weiter ging die Flucht über die L3180 in Richtung Breitenbach, ehe der Fahrer schließlich in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Straße abkam. Der Kia überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen.