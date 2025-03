Straßenbahn kollidiert mit Tanklaster: Flammen-Inferno fordert Todesopfer!

Ubstadt-Weiher - Flammen-Inferno und gigantische Rauchwolke: In Ubstadt-Weiher bei Bruchsal kam es am Dienstagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall . Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt, eine Person kam ums Leben!

Am späten Nachmittag teilte die Feuerwehr mit, dass eine Person ihr Leben verloren hatte. Ob es sich dabei um den Laster-Fahrer handelte, war zunächst nicht klar.

Vier Personen erlitten laut Angaben der Feuerwehr Verletzungen, darunter befindet sich der schwer verletzte Fahrer des Lasters. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein mit Heizöl beladener Laster war gegen 14.15 Uhr mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Crash ereignete sich nach Angaben von Polizei und Feuerwehr an einem unbeschrankten Bahnübergang. Beide Fahrzeuge fingen Feuer.

Die Landstraße musste aufgrund des Unfalls in beide Richtungen gesperrt werden. Wegen der starken Rauchwolke hatte es am Nachmittag außerdem eine Warnung an die Bevölkerung gegeben. Diese wurde später wieder zurückgezogen.

Insgesamt war die Feuerwehr mit mehr als 60 Einsatzkräften vor Ort. Im betroffenen Zug sollen sich sieben Personen befunden haben.

Nun müsse geklärt werden, ob es an dem unbeschrankten Bahnübergang fehlerhafte Signale gegeben hatte oder diese schlicht übersehen worden waren.

Erstmeldung von 15.27 Uhr, letzte Aktualisierung 17.26 Uhr.