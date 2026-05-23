Subaru schleudert gegen Baum: Vollsperrung auf Bundesstraße

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Schwerer Unfall im Ortenaukreis: Nachdem am Samstagmittag ein Auto verunglückt ist, musste die B33 voll gesperrt werden.

Von Juliane Bonkowski

Offenburg - Schwerer Unfall im Ortenaukreis: Nachdem am Samstagmittag ein Auto verunglückt ist, musste die B33 voll gesperrt werden.

Der Subaru krachte gegen einen Baum, blieb zerstört auf der Seite liegen.
Der Subaru krachte gegen einen Baum, blieb zerstört auf der Seite liegen.  © Moritz Moser / EinsatzReport24

Wie die Behörden auf VerkehrsInfo BW, das zum Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gehört, mitteilte, geschah der Unfall zwischen Offenburg-Zunsweier und Offenburg-Elgersweier.

Nach TAG24-Informationen vom Unglücksort soll der Subaru gegen 12.15 Uhr von der Bundesstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Wie auf Bildern zu sehen ist, kippte das Fahrzeug danach offenbar auf die Seite.

Die Person im Fahrzeug soll ersten Erkenntnissen nach verletzt worden sein. Dazu sowie zur Unfallursache lagen am frühen Nachmittag noch keine Details vor.

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Die polizeilichen Maßnahmen liefen am frühen Nachmittag noch.

Ein langer Stau war die Folge der Vollsperrung auf der B33.
Ein langer Stau war die Folge der Vollsperrung auf der B33.  © Moritz Moser / EinsatzReport24

Die Fahrbahn musste in Richtung Elgersweier komplett gesperrt werden. Eine Umleitung sei eingerichtet worden, es bildete sich aber dennoch ein längerer Stau auf der Bundesstraße.

Titelfoto: Moritz Moser / EinsatzReport24

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