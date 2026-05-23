Subaru schleudert gegen Baum: Vollsperrung auf Bundesstraße
Offenburg - Schwerer Unfall im Ortenaukreis: Nachdem am Samstagmittag ein Auto verunglückt ist, musste die B33 voll gesperrt werden.
Wie die Behörden auf VerkehrsInfo BW, das zum Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gehört, mitteilte, geschah der Unfall zwischen Offenburg-Zunsweier und Offenburg-Elgersweier.
Nach TAG24-Informationen vom Unglücksort soll der Subaru gegen 12.15 Uhr von der Bundesstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Wie auf Bildern zu sehen ist, kippte das Fahrzeug danach offenbar auf die Seite.
Die Person im Fahrzeug soll ersten Erkenntnissen nach verletzt worden sein. Dazu sowie zur Unfallursache lagen am frühen Nachmittag noch keine Details vor.
Die polizeilichen Maßnahmen liefen am frühen Nachmittag noch.
Die Fahrbahn musste in Richtung Elgersweier komplett gesperrt werden. Eine Umleitung sei eingerichtet worden, es bildete sich aber dennoch ein längerer Stau auf der Bundesstraße.
Titelfoto: Moritz Moser / EinsatzReport24