Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Hambrücken – Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer im Krankenhaus gestorben.

Der Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er später in einem Krankenhaus verstorben ist. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Der 81-Jährige sei bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag bei Hambrücken (Landkreis Karlsruhe) mit seinem Fahrrad aus einem Feldweg auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei mit.

Dort sei er seitlich mit dem Auto zusammengestoßen.