Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

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Nach einem Zusammenstoß bei Hambrücken mit einem Auto ist ein Radfahrer im Krankenhaus gestorben.

Von Leonie Asendorpf

Hambrücken – Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer im Krankenhaus gestorben.

Der Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er später in einem Krankenhaus verstorben ist.
Der Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er später in einem Krankenhaus verstorben ist.  © Fabian Geier / EinsatzReport24

Der 81-Jährige sei bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag bei Hambrücken (Landkreis Karlsruhe) mit seinem Fahrrad aus einem Feldweg auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei mit.

Dort sei er seitlich mit dem Auto zusammengestoßen. 

Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er am frühen Abend. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun.

Titelfoto: Fabian Geier / EinsatzReport24

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