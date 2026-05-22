Tragischer Unfall: 97-Jähriger in Krankenfahrstuhl von Auto erfasst
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Ulm - Am Freitagmorgen wurde ein 97-jähriger Mann in einem Krankenfahrstuhl in Ulm von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.
Gegen 10 Uhr fuhr der Senior die Arlacher Straße entlang und wollte die Ulmer Straße überqueren, teilte die Polizei mit.
Dabei wurde er von einem 75-jährigen Toyota-Fahrer erfasst, der nach links abbog.
Obwohl der 97-Jährige vor Ort reanimiert wurde, erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Der Rettungsdienst war mit einem Hubschrauber im Einsatz.
Der Schaden am Toyota wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa