Tragischer Unfall: 97-Jähriger in Krankenfahrstuhl von Auto erfasst

Ulm - Am Freitagmorgen wurde ein 97-jähriger Mann in einem Krankenfahrstuhl in Ulm von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Der Rettungsdienst setzte einen Rettungshubschrauber ein. Doch jede Hilfe kam zu spät. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 10 Uhr fuhr der Senior die Arlacher Straße entlang und wollte die Ulmer Straße überqueren, teilte die Polizei mit.

Dabei wurde er von einem 75-jährigen Toyota-Fahrer erfasst, der nach links abbog.

Obwohl der 97-Jährige vor Ort reanimiert wurde, erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Rettungsdienst war mit einem Hubschrauber im Einsatz.