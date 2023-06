Teenager schläft am Steuer ein: Vater und drei Kinder sterben bei tragischem Unfall

Tragisches Unglück im US-Bundesstaat Idaho: Eine 17-jährige Fahranfängerin ist am Steuer ihres Autos eingeschlafen und hat so ihre Familie in den Tod gerissen.

Von Juliane Bonkowski

Idaho County (USA) - Tragisches Unglück im US-Bundesstaat Idaho: Eine 17-jährige Fahranfängerin ist am Steuer ihres Autos eingeschlafen und hat so ihre Familie in den Tod gerissen.

Amberlynn trauert um ihren Lebensgefährten Calvin Miller (†36): Der Vater und seine drei Kinder kamen bei einem Unfall ums Leben. © Facebook/Amberlynn Miller Sie wollten ihren todkranken Vater und Opa im Hospiz besuchen, da schlug das Schicksal mit all seiner Härte gnadenlos zu. Calvin Miller (†36) und seine Kinder Dakota (†17), Jack (†10) und Delilah (†8) starben auf dem Weg dorthin bei einem tragischen Unfall. Medienberichten zufolge machten sie sich am vergangenen Wochenende auf den Weg vom heimischen Spokane im Bundesstaat Washington ins rund 440 Kilometer entfernte Council in Idaho. Dort kamen sie jedoch nie an: Als sie rund drei Viertel ihrer Strecke geschafft hatten, soll die am Steuer sitzende 17-Jährige plötzlich in Sekundenschlaf gefallen sein, berichtete unter anderem die New York Post und berief sich auf Informationen der Polizei. Der Wagen der Familie soll daraufhin in der Nähe der Kleinstadt Riggins gegen einen Steinhaufen geprallt und schließlich vom Boden abgehoben sein. Er überschlug sich und landete kopfüber im Salmon River. Ein Fischer soll das Auto entdeckt haben. Die Polizei gehe davon aus, dass alle vier Familienmitglieder ertrunken sind.

Vater und drei Kinder sterben bei Unfall - Familie sammelt Spenden