Tödlicher Bahn-Unfall: Güterzug erfasst jungen Mann

Nach einem tödlichen Unfall am Freitagabend wurde der Bahnhof Mörfelden südlich von Frankfurt für den Zugverkehr gesperrt. © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich am Freitagabend am Bahnhof Mörfelden südlich von Frankfurt am Main, wie die Polizei in Südhessen am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Demnach war der 23-Jährige gegen 20.45 Uhr in Begleitung einer 21 Jahre alten Frau auf einem der Bahnsteige.

"Als ein Güterzug den Bahnhof passierte, hielt sich der Mann im Nahbereich der Bahnsteigkante auf und wurde aus bislang unbekannten Gründen von einem der Wagons erfasst", berichtete ein Sprecher.

Der 23-Jährige stürzte "und geriet zwischen Bahnsteig und Zug", hieß es weiter. Dabei erlitt der junge Mann tödliche Verletzungen, er starb noch am Bahnhof: "Herbeigerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen."