Tödlicher Busunfall: Fußgängerin wird eingeklemmt und stirbt

Altensteig - Bei einem tödlichen Unfall in Altensteig südwestlich von Stuttgart wurde eine 62-Jährige Fußgängerin von einem Bus angefahren und eingeklemmt. Sie starb noch an der Unglücksstelle.

Die Feuerwehr sicherte den Unfallbereich ab. © 7aktuell.de | Marc Gruber

Der tragische Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20.10 Uhr an der Haltestelle Rathaus, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach lief die Frau zunächst hinter dem stehenden Linienbus entlang, als der 50-jährige Fahrer den Rückwärtsgang einlegte und nach hinten fuhr.

Die Fußgängerin wurde getroffen und landete unter dem Bus, allerdings ohne überrollt zu werden. Dennoch zog sie sich in eingeklemmter Lage schwerste Verletzungen zu, denen sie kurz darauf noch am Ort des Geschehens erlag.