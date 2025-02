Tödlicher Frontalcrash: Fahrer stirbt, Kind mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Bingen - Bei einem Frontalcrash am heutigen Montagnachmittag bei Bingen ( Rheinland-Pfalz ) ist ein 71-jähriger Polo-Fahrer ums Leben gekommen.

Wie es zu dem Frontalcrash kam, muss nun ermittelt werden. © 5VISION.NEWS

Ein weiterer Mann und ein Kind, welches sich auf der Rückbank des Polos befand, erlitten ebenfalls Verletzungen. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein Sprecher der Polizei schildere den Unfall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der 71-Jährige im Polo auf der B9 vom Binger Stadtteil Bingerbrück in Richtung Trechtingshausen unterwegs, als es gegen 14.30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache zu dem frontalen Zusammenstoß mit dem Kleintransportes - einem Mercedes Vito - eines 47-jährigen Fahrers kam.

Dabei verletzte sich der Polo-Fahrer so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 47-Jährige erlitt eine Armverletzung. Ein Rettungswagen brachte in ins Krankenhaus.