27.05.2023 07:25 Tödlicher Motorrad-Unfall in Wiesbaden: Polizei sucht Zeugen

In Wiesbaden (Stadtteil Mainz-Kastel) kam es am Freitagabend in der Wiesbadener Straße zu einem tödlichen Motorrad-Unfall: Die Polizei sucht Zeugen des Crashs.

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Für einen 42-jährigen Biker kam jede Hilfe zu spät: In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden kam es am gestrigen späten Freitagabend zu einem tragischen Motorrad-Unfall. Verhängnisvoller Motorrad-Crash im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel am späten Freitagabend: Ein 42-jähriger Biker starb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Der verhängnisvolle Crash ereignete sich im Stadtteil Mainz-Kastel, wie die Polizei in Westhessen in der Nacht zum heutigen Samstag mitteilte. Demnach war ein 42-jähriger Mann mit einem Motorrad von der Rampenstraße kommend in der Wiesbadener Straße unterwegs. In einer Linkskurve habe der Biker "ohne Fremdeinwirkung" die Kontrolle über sein Motorrad verloren, erklärte ein Sprecher. Unfall 37-Jährige stößt frontal mit Lkw zusammen und stirbt noch an der Unfallstelle Der 42-Jährige stürzte mit seiner Maschine und rutschte in ein am Straßenrand geparktes Auto. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen - er starb noch am Unfallort. Die Wiesbadener Straße wurde infolge des Crashs vorübergehend komplett gesperrt. "Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden", ergänzte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hierzu sucht der zuständige Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei Zeugen des Crashs. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06113452240 entgegen.

Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler