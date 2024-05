Tödlicher Unfall: Porsche-Fahrer überholt und kracht gegen Baum

Gießen - Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät: Ein Überhol-Manöver mit einem Porsche endete in der Nacht zum heutigen Samstag in Mittelhessen mit einem tödlichen Crash.

"In der Folge kam der Fahrer des Porsche zunächst nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und prallte im dortigen Bereich gegen einen Baum", berichtete ein Sprecher.

Demnach war ein 67 Jahre alter Mann mit einem weißen Porsche auf der Landstraße in Richtung Gießen unterwegs gewesen. Dabei überholte er einen vorausfahrenden Renault - und raste dabei in sein Verhängnis!

Der tragische Unfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr auf der L3131 zwischen Gießen und der Siedlung Petersweiher, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Der 62-jährige Fahrer eines Mietwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. © Fuldamedia

Zuletzt krachte auch noch ein Mietwagen, der aus Richtung Gießen kommend auf der Landstraße fuhr, in das Porsche-Wrack.

Das Edel-Auto wurde bei dem Crash regelrecht zertrümmert, wie Fotos von der Unglücksstelle zeigen. Auch die Front des Mietwagens wurde komplett zerstört.

Der 67-Jährige hatte keine Überlebenschance: Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 62 Jahre alte Fahrer des Mietwagens wurden hingegen nur leicht verletzt. Er wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Die L3131 wurde infolge des Crashs voll gesperrt. Diese Sperrung dauerte auch am frühen Samstagmorgen noch an. Nach Schätzung der Polizei beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 130.000 Euro.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Etwaige Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 064170063555 bei der Polizeistation Gießen-Süd melden.