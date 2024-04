Tödlicher Unfall beim Osterfeuer: 22-Jährige stirbt im Krankenhaus

Beckedorf/Landkreis Celle - Bei einem tragischen Unfall im Rahmen eines Osterfeuers am Samstag sind drei Menschen verletzt worden. Eine 22-Jährige aus dem Landkreis Celle zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb, wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte.