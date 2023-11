Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Fußgängerin von Lada erfasst

Am Dienstagmorgen ist es in Schwarzenberg zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine Fußgängerin wurde von einem Lada erfasst.

Von Victoria Winkel

Schwarzenberg - Tragisches Unglück am Dienstagmorgen in Schwarzenberg (Erzgebirgskreis): Eine Fußgängerin (87) wurde bei einem Unfall so schwer verletzt, dass sie verstarb.

In Schwarzenberg wurde eine Fußgängerin (87) von einem Lada erfasst und schwer verletzt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. © dpa/Rene Ruprecht Das Unglück passierte kurz vor 6 Uhr an der Straße der Einheit/B101. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lada-Fahrer (57) auf der Bundesstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als es im Bereich der Kreuzung Straße der Einheit/Lutherstraße/Friedrich-Engels-Straße zum Zusammenstoß mit der Seniorin kam. Die 87-Jährige wollte gerade die Straße der Einheit überqueren. "Die 87-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, an denen sie noch am Unfallort verstarb", so eine Polizeisprecherin. Unfall Auto kollidiert mit Lastwagen: Für Frau kommt nach Unfall jede Hilfe zu spät An dem Lada entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 500 Euro. Die B101 musste nach dem Unglück für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.