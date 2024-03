16.03.2024 07:31 Tödlicher Unfall im Odenwald: Lastwagen erfasst 73-jährige Fußgängerin

Tödlicher Unfall in der Odenwald-Stadt Erbach: Am Freitag wurde eine 73-jährige Frau von einem Lastwagen erfasst, die Seniorin starb später in einer Klinik.

Von Florian Gürtler

Odenwald/Erbach - Für eine 73 Jahre alte Frau kam jede Hilfe zu spät: In der südhessischen Odenwald-Stadt Erbach kam es am gestrigen Freitag zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang. In der Odenwald-Stadt Erbach kam es zu einem tödlichen Unfall: Eine 73 Jahre alte Frau wurden noch in eine Klinik gebracht, wo sie jedoch wenig später starb. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa Das Unglück ereignete sich gegen 11.55 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkassenfiliale in der Werner-von-Siemens Straße, wie die Polizei mitteilte. Demnach war die 73-Jährige zu Fuß unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache wurde die Seniorin von einem rückwärts fahrenden Lastwagen erfasst, an dessen Steuer ein 48 Jahre alter Mann aus Michelstadt saß. Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Frau und brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Unfall Tödliche Unachtsamkeit? Traktor zerfetzt Fiat, Fahrerin sofort tot In der Klinik zeigte sich jedoch, dass alle Hilfe für die Seniorin zu spät kam: Sie starb am Freitagnachmittag an ihren Verletzungen. Die Ermittlungen zu dem Crash dauern an. "Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen", fügte ein Polizeisprecher hinzu. Zudem sucht die zuständige Polizeistation Erbach Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 060629530 entgegen.

