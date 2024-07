24.07.2024 06:30 20.556 Tödlicher Unfall: Streifenwagen auf Blaulicht-Fahrt erfasst fünf Jahre alten Jungen

Tödlicher Unfall in Kassel: In der Holländischen Straße erfasst am Dienstagabend ein Streifenwagen auf Blaulicht-Fahrt einen fünfjährigen Jungen!

Von Florian Gürtler

Kassel - Ein fünfjähriger Junge wurde bei einem Unfall in Kassel tödlich verletzt! Das Unglück ereignete sich am späten Dienstagabend in der Holländischen Straße. Die Holländische Straße in Kassel wurde infolge des tödlichen Crashs vorübergehend voll gesperrt. © Hessennews TV Ein Streifenwagen der Polizei war gegen 21.30 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung der Kleinstadt Vellmar unterwegs, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen in der Nacht zum heutigen Mittwoch erklärte. Zugleich wollte ein fünf Jahre alter Junge die Straße bei der Straßenbahn-Haltestelle "Wiener Straße" zu Fuß überqueren. Dabei wurde der Fünfjährige "von dem Streifenwagen erfasst und schwer verletzt". Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Jungen. Anschließend wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Unfall Zweiter Unfall in wenigen Monaten: Schiff rammt provisorische Bahnbrücke Doch alle Hilfe kam zu spät: der Fünfjährige starb in der Nacht zum heutigen Mittwoch an seinen Verletzungen. Tragischer Unfall in Kassel: Hessisches Landeskriminalamt ermittelt "Wie es zu dem tragischen Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen", erklärte der Sprecher weiter. Aufgrund der "schwerwiegenden Folgen" würden diese Ermittlungen vom Hessischen Landeskriminalamt geführt. Ein externer Gutachter soll die Beamten bei ihren Nachforschungen unterstützen. Ebenso werden etwaige Zeugen des Crashs in Kassel dringend gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 05619100 entgegen.

