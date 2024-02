Tödlicher Unfall in Gewerbegebiet: Opel wird unter geparktem Lkw eingeklemmt, 28-Jähriger stirbt

Wiedemar - In Wiedemar ( Nordsachsen ) ereignete sich am Sonntagnachmittag ein tödlicher Unfall .

Das Unfallauto wurde beim Aufprall vollkommen zerstört. © EHL Media/Lucas Libke

Ein Opel-Fahrer (28) war auf der Airterminal-Straße im Gewerbegebiet in Wiedemar unterwegs, als er gegen 15.43 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in einen geparkten Lastwagen krachte, so Polizeisprecherin Josephin Sader.

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto unter den Lkw geschoben und schließlich nach Eintreffen der Feuerwehr von den Einsatzkräften wieder rausgezogen werden musste.

Für den Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zu den genauen Umständen des tödlichen Unfalls war am Sonntag noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.