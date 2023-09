Tödliche Kollision in Heusenstamm: Audi rammt 51-jährige Fußgängerin

Der Rettungsdienst brachte die 51-Jährige noch in eine Klinik, wo sie am heutigen Donnerstag verstarb. (Symbolfoto) © 123RF/Jörg Huettenhoelscher

Wie Thomas Leipold, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Südosthessen, am heutigen Donnerstag berichtete, überquerte die Frau am Vorabend gegen 22 Uhr an einem Fußgängerüberweg die Heusenstammer Straße, als das Auto einer 25-Jährigen sie erfasste.

Diese war mit ihrem Audi A1 in Richtung Heusenstamm unterwegs und konnte aus noch nicht gänzlich geklärter Ursache nicht mehr auf die vor ihr aufgetauchte Fußgängerin reagieren.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, dort erlag sie am Donnerstag ihren schweren Verletzungen. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Die Heusenstammer Straße war für mehrere Stunden teilgesperrt.