Totalschaden: Zwei Verletzte bei Unfall auf der L471 nahe Zweibrücken

Zweibrücken - Eine Frau geriet mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Wagen - auf der L471 bei Zweibrücken in Rheinland-Pfalz kam es zu einem schweren Unfall .

Zwei Autos stießen frontal zusammen: Auf der L471 bei Zweibrücken in Rheinland-Pfalz kam es zu einem schweren Unfall. © Polizei Rheinland-Pfalz

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich bereits am gestrigen Freitagmorgen gegen 6.25 Uhr, wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte.

Demnach war eine 52-Jährige mit einem Wagen auf der Landstraße zwischen Zweibrücken-Mitte und Zweibrücken-Niederauerbach unterwegs.

Aus noch unbekannter Ursache geriet das Auto der Frau auf die Gegenfahrbahn, auf der zu diesem Zeitpunkt ein 57-Jähriger mit einem Auto fuhr.

Beide Wagen krachten frontal ineinander. Dabei wurden sowohl die Zweibrückenerin als auch der 57-jährige Autofahrer verletzt.

"An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden", fügte ein Sprecher hinzu. Zudem veröffentlichten die Polizisten auch ein Foto von der Unfallstelle. Das Bild zeigt die beiden an dem Crash beteiligten Wagen und die schweren Schäden an diesen.