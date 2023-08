14.08.2023 06:28 Toyota fährt in Traktor-Anhänger: Fahrerin schwer verletzt

Am Sonntagabend ist eine Toyota-Fahrerin in ein entgegenkommendes Traktorgespann gefahren. Die Frau wurde bei dem Unfall in Lichtentanne schwer verletzt.

Von Victoria Winkel

Lichtentanne - Eine 71 Jahre alte Toyota-Fahrerin wurde am Sonntagabend in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) bei einem Unfall schwer verletzt. Die Toyota-Fahrerin (71) kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Seniorin gegen 21.35 Uhr auf der Neumarker Straße/B173 im Ortsteil Schönfels unterwegs. In einer Kurve stieß sie plötzlich gegen den Anhänger eines Traktors (Fahrer: 33), der ihr aus Richtung Zwickau entgegenkam. "Der Toyota geriet auf die Gegenspur und kam vor der Schutzplanke zum Stehen", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau. Die 71-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro.

