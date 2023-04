14.04.2023 13:43 1.363 Toyota kracht frontal gegen Baum: Autofahrer ist noch ein Kind!

Am Donnerstagmittag kam es in der Altmark zu einem Verkehrsunfall, als ein Toyota in einen Baum fuhr. Der Unfallfahrer war erst 13 Jahre alt!

Von Lena Schubert

Arendsee - Am Donnerstagmittag kam es in der Altmark zu einem Verkehrsunfall, als ein Toyota in einen Baum fuhr. Der Unfallfahrer war erst 13 Jahre alt! In der Altmark steuerte ein 13-jähriger Junge das Auto seines Vaters gegen einen Baum. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Um kurz nach 12 Uhr plante der 13-Jährige mit seinem Cousin eine Spritztour im Auto seines Vaters. Der Junge steuerte den Toyota Landcruiser über den Harper Weg und bog dann in die Lindenstraße ab. Dort bekam er die Kurve nicht, rutschte von der Fahrbahn und knallte frontal in einen Baum, das teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit. Unfall Falschfahrer sorgt für schweren Unfall mit drei Verletzten Nachdem die beiden Schüler bemerkten, was sie angestellt hatten, flüchteten sie zunächst vom Unfallort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An dem Auto der Familie entstand Totalschaden, das Wrack musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war vor Ort, um ausgelaufenes Benzin und Trümmerteile zu entfernen.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel