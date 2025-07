Toyota kracht frontal in Linienbus: Drei Schwerverletzte

Aus noch ungeklärter Ursache war der Toyota in den Gegenverkehr geraten, wo der Wagen in den Linienbus krachte. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht mitteilte, war ein 50 Jahre alter Mann in seinem Toyota auf der B485 zwischen dem Edertaler Ortsteil Gilflitz und Bad Wildungen unterwegs, als er gegen 20.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache am Ortseingang des Stadtteils Altwildungen in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte der Toyota frontal in den entgegenkommenden Linienbus. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Toyota und blieb auf dem Dach liegen, während der Bus von der Straße geschleudert wurde und im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam.

Bei dem Unfall erlitten der 50-jährige Autofahrer, der sich alleine im Wagen befunden hatte, sowie der Busfahrer (28) und eine 18 Jahre alte Passagierin schwere Verletzungen. Alle drei mussten von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden.

Fünf weitere Fahrgäste des Busses blieben unverletzt.