29.04.2025 14:32 Tragischer Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Abbau von Riesenrad

In Bremen ist am Dienstag ein Mann beim Abbau des Riesenrades auf dem Gelände der Osterwiese in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen.

Von Bastian Küsel

Bremen - Tragisch: Am Dienstagmorgen ist ein 49-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der Osterwiese in Bremen ums Leben gekommen. In Bremen ist am Dienstag ein Mann beim Abbau des Riesenrades auf dem Gelände der Osterwiese in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. © Nonstopnews Laut der Polizei kam es gegen 11.15 Uhr beim Abbau des Riesenrades zu dem tödlichen Unglück. Demnach stürzte der Mann aus noch ungeklärter Ursache aus mehreren Metern Höhe in die Tiefe. Obwohl die alarmierten Rettungskräfte schnell vor Ort waren, kam für den 49-Jährigen jede Hilfe zu spät: Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Unfall Böser Unfall auf Kreuzung: Auto erfasst Motorrad - Biker schwer verletzt in Klinik Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auch die zuständige Gewerbeaufsicht war vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Augenzeugen und andere Arbeiter mussten von einem Notfallseelsorger betreut werden. Neben dem Freimarkt ist die Osterwiese das zweite große Bremer Volksfest. Es endete am Sonntag.

Titelfoto: Nonstopnews