Tragischer Unfall: 18-Jähriger kommt im Unwetter von Straße ab und stirbt

Fürstenau - Wie tragisch! Bei dem Unwetter am Freitagabend kam ein 18 Jahre alter Autofahrer ums Leben.

Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen des tödlichen Unfalls am Freitagabend. (Symbolbild) © dpa/Stefan Puchner

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, war der 18-Jährige gegen 19.35 Uhr in seinem Fiat auf der Lingener Straße/B214 unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam er nach rechts ab und crashte gegen einen Baum.

Der Aufprall muss immens stark gewesen sein, denn das Fahrzeug schleuderte daraufhin weiter zur Seite und stürzte auf einen vier bis fünf Meter tiefer gelegenen Gehweg.

Alarmierte Feuerwehrleute mussten den jungen Mann nach seinem Unfall aus dem Wrack schneiden.

Mit einem Rettungswagen wurde der Fahrer, der aus Freren stammte, mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Doch alle Rettungsversuche blieben erfolglos: "Am frühen Samstagmorgen erlag der 18-Jährige seinen Verletzungen", so die Polizei.