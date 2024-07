Tornado! Unwetter zieht über Deutschland

Sendenhorst - Spektakuläre Szenen in Nordrhein-Westfalen : Bei den heftigen Unwettern bildete sich ein Tornado.

Ein Tornado fegte zwischen Sendenhorst und Albersloh in NRW über einen Wald. © vifogra

Das gibt es wahrlich nicht so oft! Am Freitagabend zog kurzzeitig ein Tornado durch den Landkreis Warendorf in NRW.

Wie ein Fotoreporter von vor Ort gegenüber TAG24 berichtete, wirbelten die Wolken zwischen Sendenhorst und Albersloh in einem "deutlich erkennbaren Strudel, als sich die Rotation verstärkte und schließlich einen Trichter bildete".

Glückliches Ende: Der Tornado berührte nur kurzzeitig den Boden, richtete offenbar keinen Schaden an. Danach löste sich das Phänomen auf.

Erstaunlich ist, dass es wohl einen weiteren Tornado gegeben haben soll. In Telgte (ebenfalls im Kreis Warendorf) wurde ein Video aufgenommen, das einen weiteren Wirbelsturm zeigt.

Dieser schien durchaus Schäden angerichtet zu haben. So ist zu sehen, wie Teile eines Dachs durch die Luft geschleudert wurden.