Tragischer Unfall: Bus erfasst Kind - Vierjähriger überlebt nicht

Düsseldorf - Zeugen und Fahrgäste stehen unter Schock! Nach einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Vierjährigen an einer Bushaltestelle in Düsseldorf verstarb der Junge nur wenig später in einer Klinik.

Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Klinik. Dort erlag der Vierjährige seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Marcel Kausch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tragödie am Sonntagmittag an einer Düsseldorfer Bushaltestelle.

Ersten Ermittlungen zufolge lief der Junge Sekunden vor dem schrecklichen Crash in Richtung der Haltestelle "Reisholz" an der Further Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Vierjährige dann an der Bordsteinkante zu Boden und wurde von dem Bus der Linie 730 erfasst und schwer verletzt.

Zeugen kümmerten sich sofort um den Jungen und riefen einen Rettungswagen. Der transportierte den Vierjährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Dort verstarb er allerdings nur wenige Stunden nach dem heftigen Unfall an seinen schweren Verletzungen.