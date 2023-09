Tragischer Unfall im Okertal: 64-Jähriger stürzt in den Tod

Osterwieck - Im Naturschutzgebiet Okertal der Stadt Osterwieck ( Landkreis Harz ) kam es am Sonntagmittag zu einem tragischen Kletterunfall , bei dem ein 64-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe stürzte und starb.

Der Kletterer (†64) verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © 123RF/alfazetchronicles

Wie die Polizeiinspektion Goslar am Montag mitteilte, war der Mann aus dem Oberharz an der Bundesstraße 498 in der Marienwand eingestiegen.

Als er beim Klettern eine weitere Sicherung setzen wollte, passierte das Unglück. Er rutschte ab und stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe. Hierbei zog sich der erfahrene Kletterer schwerste Verletzungen zu, welche dazu führten, dass er noch am Unfallort verstarb.

Der aktuelle Ermittlungsstand schließt eine Fremdeinwirkung aus.