Tragischer Unfall in Sangerhausen: 88-Jährige wird von Lkw erfasst und stirbt

Sangerhausen - Am Mittwochvormittag verstarb eine Seniorin bei einem Unfall im Landkreis Mansfeld-Südharz .

Noch bevor der Hubschrauber die Seniorin (†88) in eine Klinik bringen konnte, verstarb sie an der Unfallstelle. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, nahm das Unglück gegen 9.30 Uhr in der Straße Am Bergmann in Sangerhausen seinen Lauf.

Demnach war dort ein Lkw-Fahrer im Rückwärtsgang unterwegs und übersah die 88-Jährige. Die Frau wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Leider kam auch die Hilfe eines Rettungshubschraubers und der Feuerwehr zu spät, sodass sie noch vor Ort verstarb.