Tragischer Unfall mit Militär-Geländefahrzeug: 54-Jähriger tot, Ehefrau (52) schwer verletzt

14.08.2023

Auf der L3156 bei Schwarzenborn in Nordhessen (Schwalm-Eder-Kreis) kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall: Ein 54-jähriger Mann starb in einer Klinik!

Schwarzenborn - Ein Rettungshubschrauber wurde entsandt, doch für einen 54-jährigen Autofahrer kam alle Hilfe zu spät: Auf der L3156 bei Schwarzenborn im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis kam es am gestrigen Sonntag zu einem verhängnisvollen Unfall. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz - auf der L3156 bei Schwarzenborn in Nordhessen kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) © Montage: Moritz Frankenberg/dpa, 123RF/chalabala Der 54-jährige Fahrer und seine 52 Jahre alte Ehefrau als Beifahrerin waren gegen 12.15 Uhr mit einem historischen Militär-Geländefahrzeug auf der Landstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Demnach verlor der Autofahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen, der daraufhin nach rechts von der Straße abkam. Noch am Unfallort musste der Fahrer vom Rettungsdienst reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 54-Jährigen danach auf schnellstem Weg in ein Krankenhaus, doch in der Klinik starb der Mann. Vollsperrung der L3156 nach Unfall bei Schwarzenborn "Die 52-jährige Beifahrerin und Ehefrau des Fahrzeugführers wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt", ergänzte ein Sprecher. Auch sie sei vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die L3156 wurde infolge des Crashs bei Schwarzenborn am Sonntag vorübergehend voll gesperrt. Die Ermittlungen zu Unfallursache dauern. Hierzu wurde das Militärfahrzeug von der Polizei sichergestellt. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

