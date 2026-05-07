Tragisches Unglück bei Porsche-Ausfahrt: Fahrer (†27) und Beifahrer (†30) sterben

Schallstadt - Tragisches Unglück bei Freiburg: Zwei Menschen starben bei einem schweren Unfall zweier Porsche.

Der Sportwagen ist nach dem Unfall völlig demoliert. © Nick Kauz / EinsatzReport24

Gegen 20.15 Uhr krachten auf der B3 zwischen Schallstadt-Wolfenweiler und Freiburg-St.

Georgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zwei Fahrzeuge ineinander, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 berichtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Beamten fuhr eine Gruppe aus zehn Porsche-Autos die B3 entlang.

Ein 27-jähriger und ein 30-jähriger Porsche-Fahrer kollidierten kurz vor der Ausfahrt "Tiengener Straße".

Anschließend krachte der Porsche des 27-Jährigen gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer wurden tödlich verletzt.

Der 30-jährige Fahrer des zweiten in den Unfall verwickelten Porsche und sein 22-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.