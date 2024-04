11.04.2024 09:41 1.170 Transporter kracht in Mauer: Fahrer verletzt

In Lichtenstein ist am Donnerstagmorgen in der Chemnitzer Straße ein Transporter in eine Mauer gefahren. Der Fahrer wurde verletzt.

Von Victoria Winkel

Am Donnerstagmorgen wurde ein Transporter-Fahrer bei einem Unfall in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) verletzt. Am Donnerstagmorgen ist in Lichtenstein ein VW-Transporter gegen eine Mauer gefahren. © Andreas Kretschel Der Crash passierte kurz vor 7 Uhr in der Chemnitzer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein VW-Transporter von der Fahrbahn abgekommen und in eine Mauer gekracht. Die Feuerwehr Lichtenstein war vor Ort, da es zunächst hieß, der Fahrer sei eingeklemmt. Das bestätigte sich aber nicht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Titelfoto: Andreas Kretschel