Transporter rast in Bushaltestelle: Sieben Menschen verletzt

Bissendorf – Sieben Menschen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück verletzt worden.

Der Transporter krachte in die Bushaltestelle, an der Fahrgäste warteten. © Torben Kipp/Nord-West-Media/dpa

Ein Transporter kollidierte am Morgen gegen 8.10 Uhr auf der Osnabrücker Straße nahe Bissendorf mit einem entgegenkommenden Auto und prallte anschließend in eine Bushaltestelle, an der sich drei Menschen befanden, wie die Polizei mitteilte.

Ein 41 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt, zwei Frauen im Alter von 41 und 61 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

Der 69-jährige Transporterfahrer und die 42-jährige Fahrerin des anderen Autos wurden ebenfalls leicht verletzt.

Im Wagen der Frau befanden sich zudem zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, die beide schwer verletzt wurden. Bis auf die beiden leicht verletzten Frauen von der Bushaltestelle wurden die Beteiligten in Kliniken gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Osnabrücker Straße wurde voll gesperrt.