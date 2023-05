Trecker wird an Bahnübergang von Zug gerammt, 79-Jähriger stirbt

Bötersen - Schrecklicher Unfall im Landkreis Rotenburg ! Am Donnerstagabend ist ein 79 Jahre alter Mann mit seinem Traktor auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Traktor wurde an dem Bahnübergang vom Zug gerammt. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ereignete sich der Vorfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Feldmark zwischen Mulmshorn und Bötersen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 79-Jährige mit einem Trecker samt Gülleanhänger auf dem Parallelweg zur Bahnstrecke zwischen Rotenburg und Bremervörde unterwegs.

An der Straße "Auf dem Berg" wollte er mit seinem Gefährt den Bahnübergang überqueren, übersah dabei aber wohl das aus Richtung Mulmshorn kommende Schienenfahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei erlitt der Senior so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Der Lokführer (50) blieb bei dem Unfall unverletzt.