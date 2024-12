Trümmerfeld: Vollsperrung der A643 nach Unfall mit einem Verletzten

Mainz - Auf der A643 bei Mainz kam es am gestrigen Donnerstagabend zu einem schweren Unfall . Die Autobahn wurde voll gesperrt, es bildet sich Stau!

Unfall auf der A643 bei Mainz-Mombach: Trümmer eines Fords und Betonfragmente verteilten sich auf der Autobahn. © 5VisionNews

Der Crash ereignete sich gegen 21.40 Uhr in Fahrtrichtung Bingen in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Mombach, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Demnach war ein 61 Jahre alter Mann mit einem Ford Galaxy auf der Autobahn unterwegs und verlor "auf regennasser Fahrbahn" die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto prallte "nahezu frontal gegen die Beton-Leitwand sowie den Aufpralldämpfer der Fahrbahntrennung zwischen der Hauptfahrbahn und der Abfahrt", erklärte ein Sprecher.

Nach dem Crash blieb der demolierte Ford in der Schutzleitplanke der Abfahrt Mainz-Mombach stehen. Der 61-jährige Fahrer hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt.

Auf der A643 entstand infolge des Unfalls ein regelrechtes Trümmerfeld aus Teilen des Autos und Betonfragmenten, welche sich über die Hauptfahrbahn und den Ausfädelungsstreifen verteilten. Aus diesem Grund wurde die Autobahn in Richtung Bingen voll gesperrt.