Trunkenheitsfahrt in Mainz endet mit Unfall: Auto kracht frontal gegen Mauer

Mainz - Drei Personen wurden verletzt: In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz kam es in der Nacht zum heutigen Sonntag zu einem schweren Unfall !

Auf diesem Weg sei an dem Autowrack eine große Seitenöffnung geschaffen worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Autoinsassen befreien. Dabei wurde "in enger Abstimmung zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr schweres hydraulisches Gerät eingesetzt", fügte ein Feuerwehrsprecher hinzu.

Der Crash ereignete sich gegen 3 Uhr in der Hohlstraße im Stadtteil Weisenau, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer und seine beiden Beifahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt und danach in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Der Feuerwehrsprecher betonte, dass alle drei "einen großen Schutzengel" gehabt hätten.

Die Ermittlungen zu dem Unfall in Mainz-Weisenau dauern an. Laut dem Polizeisprecher gehen diese jedoch in eine klare Richtung: "Sowohl der Fahrer, als auch seine Begleiter waren zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert."