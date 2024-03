Junge (1) geht auf Erkundungstour im Garten, dort lauert eine tödliche Gefahr

Tuttlingen - Ein kleiner Junge (1) ist in Tuttlingen in einen Gartenteich gefallen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Nach dem Unfall ging es für das Kleinkind schnurstracks mit dem Helikopter in die Klinik. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Das Unglück, das um ein Haar einen tragischen Ausgang genommen hätte, ereignete sich am gestrigen Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in der Möhringer Vorstadt.

Laut Polizeiangaben schlich sich der knapp über 13 Monate alte Junge klammheimlich über eine Tür an einer Gebäuderückseite in ein Gartengrundstück und fiel dort zunächst unbemerkt von den in ganz in der Nähe befindlichen Eltern in einen Teich.

Einige Zeigerumdrehungen später fiel den Eltern das Fehlen des Jungen auf und entdeckten diesen schließlich bewusstlos im Teich.

Ein Notruf seitens der Eltern sei sofort erfolgt und nachdem der Vater umgehend mit Reanimationsmaßnahmen zur Tat geschritten war, kam der Junge nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.