Überholmanöver auf B98 endet an Granitblock

Der Renault-Fahrer (62) krachte gegen einen Granitstein und wurde leicht verletzt. © Rocci Klein/Roccipix

Gegen 11.40 Uhr fuhren ein Landwirtschaftsfahrzeug, eine Skoda-Fahrerin (39) und der Fahrer eines Renault (62) auf der Dresdner Straße in Richtung Neukirch/Lausitz, als der 62-Jährige sich dazu entschloss, beide vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Dienstagnachmittag mit.

In dem Moment, wo sich der Renault-Fahrer bereits auf Höhe der Front des Skodas befand, lenkte die 39-Jährige nach links ein, um in der Ortschaft Schmölln-Putzkau in die Straße "An der Wesenitz" einzubiegen.

Dabei erwischte sie den vorbeirauschenden Renault. Der 62-Jährige kam von der Fahrbahn ab und krachte auf einem angrenzenden Grundstück gegen einen Granitstein. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

Infolge des Unfalls musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt, so der Polizeisprecher.

Der Polizeieinsatz dauert unterdessen noch an.