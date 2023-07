Überholmanöver geht schief: Mit Sand beladener Laster kippt um

Worpswede/Landkreis Osterholz - Bei einem missglückten Überholmanöver im Landkreis Osterholz ist am Mittwochmittag ein Lastwagen-Fahrer (37) schwer verletzt worden.

Bei einem Überholmanöver kippte der mit Sand beladene Laster um. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. © Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 12 Uhr auf der Dorfstraße in Fahrtrichtung Neu St. Jürgen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 37-jährige Lkw-Fahrer versucht haben, einen am Fahrbahnrand haltenden Laster zu überholen. Beim Wiedereinscheren ist der mit Sand beladene Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bergung des Lasters dauere derzeit noch an, so die Polizei. Die Fahrbahn ist aktuell in beide Richtungen voll gesperrt.