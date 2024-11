30.11.2024 21:11 Auto geht in Flammen auf! A1 in Richtung Hamburg gesperrt

Von Bastian Küsel

Hollenstedt - Autofahrer aufgepasst! Wegen eines brennenden Autos ist die A1 zwischen Heidenau und Hollenstedt (Niedersachsen) in Fahrtrichtung Hamburg derzeit voll gesperrt. Auf der A1 bei Hollenstedt ist am heutigen Samstag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Autobahn musste in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. © JOTO Laut der Polizei bemerkte der Fahrer des Wagens gegen 19.50 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Hollenstedt Flammen, die aus dem Motorraum kamen. Der Mann stoppte sein Auto und rettete sich aus dem Inneren - er blieb unverletzt. Als die alarmierte Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, brannte der Wagen bereits lichterloh. Aufgrund des Feuers und der starken Rauchentwicklung wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Unfall A1 A1 voll gesperrt: 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt Durch die Sperrung bildete sich ein längerer Stau. Auch gegen 21 Uhr mussten Autofahrer noch mit einem Zeitverlust von rund einer Stunde rechnen. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist noch unklar. Laut der Polizei könnte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich gewesen sein. Die Beamten haben die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen.

