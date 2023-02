Fiat-Fahrerin prallt gegen Betonwand: Polizei sucht nach schwerem Unfall an der A1 Zeugen

Die Fiat-Fahrerin (62) wurde bei dem Unfall an der A1 schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, war die Frau aus Bayern am vergangenen Samstagmittag (18. Februar) gegen 13.20 Uhr in ihrem Fiat auf der A1 in Richtung Dortmund unterwegs gewesen.

Wie Zeugen berichteten, soll sie dann kurz hinter dem Kreuz Bliesheim aufgrund eines vor ihr einscherenden Autos stark abgebremst haben und daraufhin nach links gegen die Betonschrammwand gefahren sein.

"Bei der Kollision zog sich die 62-Jährige schwere Verletzungen an Arm und Oberkörper zu", schilderte ein Sprecher der Beamten.

Die Kölner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen können.