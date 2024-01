Kleinflugzeug stürzt direkt neben A1 ab!

Osnabrück - Haarscharf: Im westfälischen Kreis Steinfurt ( Niedersachsen ) wäre ein Kleinflugzeug beinahe auf die A1 gekracht. Erst in letzter Sekunde konnte der Pilot (71) einlenken und auf einer Grünfläche landen.

Die "Tecnam P-92 Echo" wurde von einem Vierzylindermotor mit 80 PS und einem Propeller angetrieben. Doch vor dem Crash schützte dies nicht. © -/NWM-TV/dpa

Der 71-jährige war ersten Ermittlungen zufolge am Donnerstagnachmittag im Landeanflug auf Osnabrück, genauer den westlichen Stadtteil Atter. Gegen 15 Uhr geriet er dabei in Not.

Wie die Polizei Steinfurt mitteilte, streifte er dann in Höhe der A1 eine Oberleitung und stürzte dadurch mit seinem Ultraleichtflugzeug im angrenzenden Grünbereich der Autobahn ab.

Bilder vom Ort des Unglücks zeigen das stark verbeulte Wrack des blau-weiß-roten Kleinfliegers und mehrere Einsatzkräfte wenige Meter weiter stehend.

Der 71-Jährige schien einen Schutzengel dabei gehabt zu haben. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen und konnte sich von selbst aus dem verunglückten Flugzeug befreien, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Helfer vor Ort waren jedoch zunächst mit einem unerwarteten Problem konfrontiert: Das im Flugzeug verbaute Rettungssystem samt Sprengsatz war bei dem Absturz nicht aufgelöst worden.