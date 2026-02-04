Lastwagen rammt Auto auf der A1 und durchbricht Leitplanke

Barsbüttel - Schwerer Unfall auf der A1 ! Am Mittwochvormittag ist ein Lastwagen auf der A1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld in eine Leitplanke gekracht, zuvor hatte er mindestens ein Auto gerammt.

Ein Lastwagen krachte auf der A1 bei Barsbüttel in eine Leitplanke. © NEWS5 / René Schröder

Eine Polizeisprecherin bestätigte auf TAG24-Nachfrage den Unfall und sprach von einer spiegelglatten Fahrbahn in dem Bereich, konnte aber keine näheren Informationen liefern.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Lastwagen gegen 9.20 Uhr auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle verlor er aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der Glätte die Kontrolle über den Sattelzug. Dabei krachte er in einen vor ihm fahrenden Hyundai.

Beide Fahrzeugen gerieten dabei nach rechts von der Fahrbahn und krachte in die Leitplanke. Der Sattelzug durchbrach diese sogar und kam erst dahinter zum Stehen.

Der Lkw-Fahrer konnte selbstständig und unverletzt sein Fahrzeug verlassen, der 57 Jahre alte Fahrer des Hyundai hingegen musste von den Einsatzkräften befreit werden. Sein Wagen hatte sich derart stark mit der Leitplanke verkeilt. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.