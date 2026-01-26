Schlimmer Unfall auf der A1: Lkw kracht gegen Lärmschutzwand

Stuhr - Heftiger Crash auf der A1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz)! Ein Lkw-Fahrer ist von der Autobahn abgekommen und gegen eine Lärmschutzwand gekracht.

Die Ladung wurde bei dem Crash auf der Autobahn verteilt. © Kai Moorschlatt/dpa

Gegen 18 Uhr sei es zwischen den Anschlussstellen Brinkum und dem Dreieck Stuhr zu dem schlimmen Unfall gekommen, bestätigte ein Sprecher der Autobahnpolizei Ahlhorn gegenüber TAG24.

In Richtung Osnabrück fahrend kam der Laster aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Glatt sei es nicht gewesen, so der Sprecher.

Der Fahrer sei durch den Unfall schwer verletzt worden und kam in ein Krankenhaus.