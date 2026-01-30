Kilometerlange Staus! Glätte-Unfälle legen A1 lahm

Stuckenborstel - Vollsperrung der A1 ! Zwei Glätte-Unfälle zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborsten haben am Freitagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Richtung Bremen geführt.

Ein Autotransporter ist am Freitagmorgen auf der A1 bei Stuckenborstel in einen Graben gekracht. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, hatte zunächst ein 36 Jahre alter Fahrer eines Autotransporters gegen 4.38 Uhr die Kontrolle über sein Gespann verloren. Während die Zugmaschine in einen Graben krachte und auf der Seite liegen blieb, riss der Anhänger mit den geladenen Autos ab und blieb mitten auf der A1 stehen. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Nur gut zehn Minuten später, gegen 4.50 Uhr, kam es nur 500 Meter hinter der Unfallstelle zu einem weiteren Crash.

Ein 51-Jähriger war mit seinem Sattelzug ins Schleudern geraten, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt.