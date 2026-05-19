Mehrere Tiere verendet: Schweinetransporter rutscht in Graben und kippt um

Köln - In der Nacht ist ein Schweinetransporter auf der A1 bei Köln umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei berichtete.

Auf der A1 bei Köln ist ein Schweinetransporter umgekippt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Transporter sei auf der A1 Richtung Köln zwischen Wermelskirchen und Burscheid in den Graben gerutscht und auf die Seite gekippt. Mehrere der Tiere seien gestorben.

Die lebenden Schweine werden am Morgen noch in einen zweiten Transporter verladen, auch ein Tierarzt ist vor Ort.

Aktuell ist die Autobahn in diesem Abschnitt komplett gesperrt, die Autos werden an der Anschlussstelle Wermelskirchen abgeleitet.