Chaos auf der A1: Golf kollidiert mit Lkw, fünf Minuten später kracht es erneut

Heidenau - Schwerer Doppel-Unfall auf der A1 : Am Samstagmorgen krachte es auf der Autobahn bei Heidenau ( Niedersachsen ), nur wenige Minuten später folgte der zweite Crash in dem Bereich. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der Golf wurde bei dem Unfall völlig zerstört, der Fahrer hatte Riesenglück. © JOTO

Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Sittensen gegenüber TAG24 mitteilte, war gegen 7.30 Uhr hinter der Anschlussstelle Heidenau zunächst ein Golf auf einen Sattelzug aufgefahren.

Der Wagen wurde dabei völlig zerstört, der Fahrer (26) hatte Riesenglück: Er wurde lediglich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer (45) blieb unverletzt.

In Fahrtrichtung Bremen entstand schnell ein Stau, an dessen Ende es nur fünf Minuten später erneut krachte: Dieses Mal fuhr ein Transporter von hinten in einen Lastwagen.

Der Transporter hatte einen anderen Transporter geladen, der sich durch die Wucht des Aufpralls nach vorn schob und das Fahrerhaus eindrückte. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt ebenfalls nur leichte Verletzungen.