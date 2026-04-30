Vollsperrung nach Lkw-Crash! Fahrer schwebt nach Unfall auf A1 in Lebensgefahr
65 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Stuhr - Schwerer Unfall auf der A1! Am Donnerstagmorgen sind drei Lastwagen in Höhe Stuhr ineinadergekracht, ein Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.
Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall in Fahrtrichtung Bremen aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen 7.46 Uhr ereignet.
Neben dem lebensgefährlich verletzten Fahrer wurden noch zwei weitere Personen leicht verletzt.
Auch ein Rettungshubschrauber war auf der Autobahn gelandet.
Die A1 ist derzeit in Richtung Bremen voll gesperrt, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, sei derzeit noch völlig offen, so die Sprecherin.
Titelfoto: Hüneke