Vollsperrung nach Lkw-Crash! Fahrer schwebt nach Unfall auf A1 in Lebensgefahr

Stuhr - Schwerer Unfall auf der A1 ! Am Donnerstagmorgen sind drei Lastwagen in Höhe Stuhr ineinadergekracht, ein Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Die A1 ist nach einem Unfall in Höhe Stuhr voll gesperrt. © Hüneke

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall in Fahrtrichtung Bremen aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen 7.46 Uhr ereignet.

Neben dem lebensgefährlich verletzten Fahrer wurden noch zwei weitere Personen leicht verletzt.

Auch ein Rettungshubschrauber war auf der Autobahn gelandet.