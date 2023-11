Schnee und Glätte machen Lastern auf der A1 zu schaffen

Hamburg - Der starke Schneefall hat auf der A1 in Hamburg und im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein zu Unfällen und weiteren Problemen geführt.

Der Lastwagen rutschte auf der A1 in Höhe Hamburg-Ost gegen die Mittelleitplanke. © Lenthe-Medien

In der Nacht auf Mittwoch rutschte ein Lastwagen in Fahrtrichtung Norden in Höhe Kreuz Hamburg-Ost über alle Spuren auf die Mittelleitplanke. Dort blieb der 40-Tonner in leichter Schräglage liegen.

Je eine Spur in beide Richtungen musste während der Bergung gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Mittwochmorgen war die Unfallstelle geräumt, sagte eine Polizeisprecherin zu TAG24.

An der Ausfahrt Barsbüttel fuhren sich außerdem mehrere Laster fest. Aufgrund der Steigung drehten die Räder auf dem glatten Untergrund durch und die Fahrzeuge kamen gar nicht oder nur mühsam voran.

Der Winterdienst, der mit Streufahrzeugen und Schneepflügen im Einsatz war, half schließlich.