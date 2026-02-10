Schwerer Unfall auf der A1: Audi überschlägt sich

Bockel - Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall in Höhe Bockel auf der A1 . Dabei überschlug sich ein Audi.

Der Fahrer musste aus seinem Audi gerettet werden. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Gegen 15.34 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes zu einem schweren Unfall auf die A1 gerufen, teilte die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) mit.

Ein Audi A6 war von der Straße abgekommen, in einen Graben eingeschlagen und durchbrach dabei Zäune eines angrenzenden Autohauses.

Laut Angaben der Feuerwehr wurde der Audi mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam auf einer Wiese auf dem Dach zum Stehen.

Der Fahrer war in seinem Audi eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen.