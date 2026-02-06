Schwerer Unfall auf der A1! Land Rover kippt um, Wohnwagen reißt ab

Reeßum - Schwerer Unfall auf der A1 ! Am Donnerstagabend ist ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Land Rover samt Wohnwagenanhänger in Höhe Reeßum ( Landkreis Rotenburg ) ins Schleudern geraten. Ein nachfolgender Audi konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Der Audi konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Gespann. Der Wohnwagen und der Land Rover kippten um. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, war der Land-Rover-Fahrer gegen 21.05 Uhr in Richtung Bremen unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache ins Schleudern kam. Das Gespann stand daraufhin quer zur Fahrbahn.

Ein 63-Jährige konnte mit seinem Audi nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in die Seite des Anhängers.

Durch die Wucht des Aufpralls riss der Wohnwagen von der Anhängerkupplung ab, der Land Rover kippte auf die Seite.

Während der 40-Jährige nur leichte Verletzungen erlitt, wurde der Audi-Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt.